Ha avuto la sua solenne benedizione, la nuova statua di Santa Maria Maddalena, patrona dell’arcipelago, dal parroco, da parte di don Umberto Deriu, al termine di una messa celebrata davanti a numerosi fedeli, al sindaco Fabio Lai, alla vicesindaca Federica Porcu e al Comitato festeggiamenti patronali classe 1974 che l’ha donata.

La nuova statua sostituisce quella più antica, di fine ‘700, storicamente preziosa oltre che artisticamente apprezzabile, di scuola ligure e in legno d’ulivo, per la quale dalla Diocesi di Tempio-Ampurias, era giunto un “Alt” all’utilizzo, considerate le sue condizioni di estrema fragilità. La nuova statua è esposta alla venerazione dei fedeli e sarà quella che il giorno di Pasqua, verrà portata in processione dal nuovo Comitato Feste Patronali 75, ad incontrare in piazza Umberto I, secondo una tradizione ormai consolidata a La Maddalena, il Cristo risorto; una processione unica di Sardegna.

Una decisione questa della sostituzione della statua, per le processioni, che ha suscitato in molti più di una perplessità, alle quali il parroco ha risposto affermando che bisogna «essere protesi a vivere meglio il presente ma con una prospettiva verso il futuro, di miglioramento; una comunità ferma è una comunità morta e, allora, questo fatto deve essere visto come un segno di vitalità e di crescita per questa comunità»; del resto, ha aggiunto «una nuova statua non significa che debba cambiare la devozione che i fedeli hanno sempre avuto nei confronti della loro patrona; significa invece la salvaguardia della statua antica facendo sì che, la devozione, possa e debba continuare».

© Riproduzione riservata