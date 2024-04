Sono sempre non funzionanti entrambi gli ascensori che portano al reparto di Riabilitazione della Casa della Comunità di Padule. Per accedervi tutti devono salire per due rampe e mezzo di scale, che non sarebbero granché, tutto sommato, se non venissero particolarmente utilizzate da persone con problemi di deambulazione, anziane o comunque in condizioni fisiche non ottimali, molte per la fisioterapia.

Abbiamo segnalato questa situazione critica quasi un mese fa ma gli ascensori erano fuori servizio già da almeno un altro mese.

Tra servizio di riabilitazione e diabetici, complessivamente stiamo parlando di 30-40 persone al giorno che frequentano il reparto. Per raggiungere quel piano c’è chi si fa accompagnare e sostenere per salire o scendere le scale dai familiari o da altre persone, non raramente è lo stesso personale della struttura a sorreggere o assistere coloro che ne abbiano bisogno.

Interpellata sul problema, la Asl Gallura ha fatto sapere che è stato «effettuato l’ordine dei componenti da installare per riparare gli ascensori non appena è stato riscontrato il disservizio. I componenti erano attesi in questi giorni, ma purtroppo sembra che si sia verificato uno slittamento delle consegne per cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa che si occupa della manutenzione». L’azienda sanitaria si augura «che l’inconveniente tecnico possa essere risolto al più presto in modo da ripristinare l’accessibilità, anche ai piani superiori, per i cittadini con problemi di deambulazione».

