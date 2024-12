Allarme nella notte a La Maddalena per un incendio divampato in un appartamento di via Livenza.

L’intervento attorno alle 3 dei vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme potessero propagarsi ad altri ambienti e hanno tratto in salvo una donna di 78 anni, poi affidata alle cure del personale del 118.

La donna è stata portata all'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena.

La squadra dopo aver spento l'incendio ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza della struttura, le cause sono in fase di accertamento.

