Inizia domani, 3 aprile, la prima manifestazione del programma “Isola Europea dello Sport”. La Maddalena è l’unica isola italiana nell’ambito delle isole minori (Ancim), ad aver ricevuto, dall’Europa, questa attribuzione con la programmazione di eventi sportivi per tutto l’anno 2025. La presentazione degli eventi, divisi in tre fasi, è stata fatta ieri dal sindaco Fabio Lai e dagli assessori Federica Porcu, Adriano Greco e Luca Falchi.

«Un ricco calendario di eventi sportivi, di caratura nazionale ed internazionale (dal calcio alle regate veliche al volley ecc.), legati a grandi nomi - ha detto il sindaco -, organizzato in collaborazione con le società sportive isolane ed il comparto del commercio. Una sfida importante, sia perché rappresenta una vetrina di grande rilevanza per la nostra città a livello nazionale ed internazionale sia perché offre un’opportunità per migliorare il mondo dello sport locale».

L’obiettivo, considerato che gli eventi importanti saranno organizzati nei mesi di spalla, è anche quello di destagionalizzare la presenza turistica: «Ci aspettiamo una ricaduta importante in termini di presenze».

Si parte dunque, domani, con il Padel. Le gare si svolgeranno presso la struttura sportiva di Padule assegnata al TC Novelli e vedranno, come partecipanti, campioni di calcio conosciuti. Il 6 aprile ci sarà il ciclismo, al 12 e 13 la danza e, concomitante, il podismo, il 17 e 18 sarò la volta del volley, mentre il 19-20-21 il calcio giovanile.

Il 30 aprile largo ai Giochi della Gioventù, il 18 maggio ancora podismo e concomitante la pesca sportiva. A quel punto si aprirà la fase estiva e poi quella autunnale, i cui calendari non sono stati ancora comunicati.

