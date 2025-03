Quella di maggio sarà, a La Maddalena, la terza edizione di “Vite e Vite”, incontri con i vignaioli, «Cento vini da scoprire in un arcipelago paradisiaco», organizzata da giugnoslow, Slow Food Gallura e Slow Food Sardegna, in programma sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 Maggio.

Si tratta di una selezione di cantine dalla Sardegna, dall’Italia e dall’Estero «per offrire ai visitatori un assaggio della diversità e ricchezza dei vini delle proprie regioni. In degustazione le produzioni vitivinicole artigianali».

L’appuntamento, scrivono gli organizzatori, «si rinnova con 3 giorni di banchi d’assaggio, una master class e un convegno per dare visibilità e voce ai piccoli produttori vitivinicoli che coltivano la vite preservando la terra, promuovendo la biodiversità e la tutela dell’ambiente. Una produzione che si pone come autentica e portatrice di valori di artigianalità e sostenibilità. Un momento di aggregazione e intrattenimento, ma anche di confronto e riflessione sul concetto di consumo responsabile». Un evento questo che conferma l’impegno di Slow Food nel sostenere «il cibo buono, pulito e giusto. E anche il vino! Vignaioli che rispettano la terra, senza pratiche invasive in cantina e aggiunta di additivi».

L’appuntamento di maggio «sarà un’occasione per scoprire le eccellenze della produzione sostenibile: più di 100 vini in degustazione, una master class ed un convegno per conoscere meglio i vini naturali».

Il programma in particolare prevede, il 24 maggio, ai Magazzini Ilva, una Master Class con Giampaolo Giacobbo, contitolare Arkè, distribuzione nazionale vini naturali; banchi d’assaggio con vini di oltre 30 cantine sarde, italiane e straniere; il concerto Jazz a cura dell’associazione Sarditudine – Isole che parlano.

Domenica 2 maggio, nel salone consiliare, il convegno, moderato dalla sommelier e comunicatrice del vino Alessandra Corda; i relatori presenti (professionisti nazionali e internazionali che operano a vario titolo nel settore) tratteranno tematiche di impatto etico/sociale, ambientale ed economico legate allo sviluppo delle produzioni vitivinicole sostenibili.

E poi ai Magazzini Ilva, Banchi d’assaggio, degustazioni gastronomiche, a cura della Condotta Slow Food Gallura, infine un Concerto JazzA, cura dell’Associazione Sarditudine – Isole che parlano. Lunedì 26 maggio, Banchi d’assaggio, i vini di oltre 30 cantine sarde, italiane e straniere (evento riservato agli operatori di settore).

