Al 31 dicembre 2023 risultano 58 le bimbe e i bimbi nati a La Maddalena (più precisamente iscritti per la prima volta all’Anagrafe comunale). Uno in più rispetto al 2022, uno in meno rispetto al 2021 mentre nel 2020 erano stati 49.

Anche nell’arcipelago si registra da tempo una considerevole contrazione delle nascite, sicuramente favorita dal fatto che da anni ormai, il reparto di maternità dell’ospedale Paolo Merlo, sia stato chiuso e le partorienti debbano recarsi a Olbia e in qualche caso a Sassari o altrove. Fa un certo effetto leggere che vent’anni fa, al 31 dicembre 2003 le nascite a La Maddalena erano state ben 141.

La cifra record si raggiunse in quel periodo, tuttavia, non tanto per forte volontà dei maddalenini di procreare (ad ogni modo sicuramente superiore a quella degli ultimi anni), quanto probabilmente per il buon funzionamento del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Paolo Merlo, reparto all’epoca appunto in funzione, che aveva avuto l’effetto di concentrare a La Maddalena le nascite delle gestanti isolane, di trattenere, senza doversi recare a Napoli come erano solite fare, le giovani donne al seguito della Marina Militare degli Stati Uniti, e di convogliare nell’Arcipelago numerose partorienti di Palau (il primo bimbo nato nel 2004, era figlio proprio di una coppia palaese), Santa Teresa e di altri paesi vicini.

