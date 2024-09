Da lunedì 30 settembre Intesa Sanpaolo sarà presente a La Maddalena con un camper che offrirà servizi bancari di consulenza per ridurre il disagio dovuto al prolungarsi dei lavori di bonifica della filiale coinvolta nel recente sversamento di gasolio in banchina. I clienti lo troveranno in via Corsica, all’ingresso della Banca stessa.

«Siamo davvero spiacenti per il prolungarsi della chiusura, ma è indispensabile garantire ai nostri clienti e ai dipendenti l’assoluta certezza che l’area non sia più contaminata», ha affermato Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna. «I colleghi della filiale – prosegue - hanno sempre assicurato assistenza telefonica ai clienti cercando di ridurre il disagio ed anche lo sportello bancomat è rimasto in funzione. Oggi disponiamo infatti di molte possibilità in più per garantire prossimità ed inclusività nell’interazione con la Banca, tra cui anche il Drive Bank». Intesa Sanpaolo ricorda che è sempre disponibile anche la Filiale Digitale della Banca, facilmente accessibile attraverso il numero verde 800.303.303 oppure tramite app. I clienti infine, possono prelevare gratuitamente fino a 250 euro giornalieri presso i punti Mooney: Gli esercizi abilitati consentono anche di effettuare ricariche telefoniche, bonifici, pagamenti di bollette, F24 e MAV.

