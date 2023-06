Si chiama “Kids for Kids” e sarà una grande festa di solidarietà, l’evento musicale organizzato a favore di “Vento di terra” Onlus Ong che si occupa di tutela dei diritti umani e dell’equilibrio dell’ambiente promuovendo, nei territori di frontiera, agricoltura di comunità, presidi educativi, microimpresa sociale, scambi culturali. L’intero incasso della serata, in programma domenica 11 giugno, dalle 18.30, ospite dello stabilimento balneare inclusivo ADS Mysportabilità (nella spiaggia di Lido del Sole), sarà devoluto, in particolare, al progetto Yohzer Gaza nato nel maggio 2021 ( all’indomani di intensi bombardamenti sulla Striscia di Gaza) e che forma psicologi, educatori, psicoterapeuti palestinesi affinché possano occuparsi, tra l’altro, della tutela della salute mentale -messa a dura prova dai costanti eventi bellici - di donne e bambini. La manifestazione è organizzata da Cecilia Parodi, scrittrice e attivista, tra le fondatrici del progetto Yozher.

“Tutto nasce da un viaggio fatto in quei territori dove ho preso coscienza che la salute mentale della popolazione era a un livello tragico – dice la Parodi – Questo progetto permette la formazione continua, da parte di professionisti italiani, di un team di operatori del luogo che seguono le persone privatamente e a scuola. Sono consapevole che la questione palestinese sia spinosa e divisiva ma è necessario che la drammatica realtà in cui vivono a Gaza venga raccontata e che siano i più giovani a costruire un ideale ponte solidale. Ringrazio tutti coloro che, gratuitamente, hanno messo a diposizione il proprio tempo, la struttura che ci ospita e Manuel Spano per il service audio”.

La serata, a cui aderisce anche Legambiente, sarà, infatti, animata da tanti momenti musicali eseguiti da giovani studenti olbiesi; ospiti speciali il coro gospel Movin’on Up e Gillan Capra. Il biglietto d’ingresso, da intendersi come donazione, è di cinque euro.

© Riproduzione riservata