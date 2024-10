Indagini a tutto campo sul decesso di Ann Lauwers, la Procura di Tempio, dopo un esposto della famiglia della donna, sta verificando il percorso ospedaliero, a partire dal primo ricovero nel Pronto Soccorso del Paolo Dettori di Tempio. Ann Lauwers è morta dopo un intervento chirurgico, effettuato nell’ospedale gallurese, a quanto pare a causa di una embolia polmonare massiva.

Il pm Mauro Lavra sta ricostruendo quanto avvenuto sin dalle prime visite mediche documentate nella cartella clinica. L’istruttrice di nuoto (59 anni, residente a Valledoria) viene vista per la prima volta a Tempio dopo un incidente sul lavoro, una caduta che causa la frattura della tibia. Sono in corso verifiche per accertare se è vero che la donna sia stata rimandata a casa una prima volta, nonostante la frattura della tibia fosse scomposta.

Successivamente la paziente, ritornata in ospedale, è stata operata e dopo l’intervento, perfettamente riuscito, si è verificato il decesso. L'attenzione è concentrata sulla fase della preparazione dell’intervento chirurgico. Il pm ha disposto l’autopsia, nessun commento da parte dei legali della famiglia Lauwers, Monica Liguori e Alessio Cerrutti.

