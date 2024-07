Tonino Pirastru conosceva bene la persona alla guida del furgone che lo ha investito e ucciso: aveva litigato con l’autista del mezzo commerciale e, stando a indiscrezioni, i due si erano anche denunciati. Inoltre la dinamica dell’incidente mortale avvenuto a Porto Cervo presenta delle anomalie che devono essere chiarite.

La Procura di Tempio ha aperto una accurata indagine sull’episodio costato la vita a Pirastru, 76 anni, e la persona che ha provocato l’incidente, un sassarese di 50 anni, è stato convocato per essere sentito dalla Polizia Stradale di Olbia in presenza del suo difensore, l’avvocato Giancarlo Frongia.

Va detto subito che in questo momento non ci sono provvedimenti (arresto o fermo) o contestazioni che impongano le misure più gravi.

Il dato è che tra la vittima e la persona denunciata da Polstrada c’era una situazione di forte tensione dovuta, a quanto pare, a un contenzioso per un confine.

Tutti dati ancora da verificare, si tratta di ipotesi. Ma è certo che esiste una denuncia in sede penale sul caso.

Le indagini sono in corso e per ora non ci sono commenti o dichiarazioni da parte della Polizia Stradale e del difensore dell’autista del furgone.

