L’innovazione solca i mari del Molo Brin, a bordo delle barche alimentate a energia solare, protagoniste della Sardinia Innovative Boat Week.

La manifestazione, che termina sabato 19 novembre, ha preso il largo dal Cirolo Nautico con la parata e l’inizio delle gare dei team provenienti dalle Università e dai Centri di ricerca di tutta Europa. Un convegno all’Istituto Tecnico Deffenu ha messo il punto sui principali obiettivi dell’evento: il tema fondante della sostenibilità del settore nautico ma anche quello della visione verso una prospettiva di lavoro per molti giovani sardi che nell’alta tecnologia della cantieristica, sia presente che futura (e in forte sviluppo nell’Isola), possono trovare sbocchi certi.

“SeaSardinia: Space & Blue”, il titolo della conferenza moderata dall’Ammiraglio Ugo Bertelli, a capo di Blu.E Matrix ASD che organizza l’evento, ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Riccardo Ballesio, presidente settore elettrico UIM (Union Internazionale Motonautique), Gianluca D’Agostino, Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Augusto Cramarossa, ASI Coordination Strategic Area New Space Economy e l’On. Alessandra Gallone, Consigliera del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Innovazione e tecnologia applicata ai settori marittimo e spaziale, ad assistere in platea anche i due team sardi, formati dagli studenti degli Istituti superiori Ipia e Deffenu che partecipano nella categoria Solar. Per loro un’avventura entusiasmante iniziata con l’assemblaggio dell’imbarcazione e che prosegue con le gare. «La Sardegna è il luogo ideale per questi eventi – ha detto l’Ammiraglio Bertelli – perché dai mari incontaminati che ben si sposano con le caratteristiche delle imbarcazioni con una foot print pari a zero. La manifestazione si farà anche l’anno prossimo e si può definire dual use, interessa cioè il turismo ma, dall’altra parte, mette in gioco i giovani e le eccellenze dei cantieri del Distretto Nautico».

