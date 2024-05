Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di una ragazzina di 15 anni che la scorsa settimana si era allontanata da una comunità protetta della città metropolitana di Roma. L’adolescente, di origini galluresi, era seguita nella struttura e improvvisamente ha fatto perdere le sue tracce insieme ad un altro ragazzo.

Le forze dell’ordine hanno rintracciato la giovanissima ospite della comunità protetta in un località poco lontana da Civitavecchia. La ragazza sta bene e ora si trova in ufficio della Polizia di Stato. La famiglia della giovane risiede in Alta Gallura ed è stata subito informata.

Ora sono in corso indagini per ricostruire la vicenda. Nessun commento da parte della legale dei familiari della ragazzina, l’avvocata Nicoletta Mani.

