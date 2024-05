Denuncia via social da parte del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che sulla sua pagina facebook posta un video, inviato da un concittadino anonimo, che immortala una donne mentre scarica rifiuti a bordo strada, in campagna.

«Il video è stato consegnato in forma integrale alle forze di polizia che daranno seguito all'indagine necessaria al riconoscimento del responsabile», scrive Nizzi.

«Abbandonare rifiuti in area urbana e rurale è un'azione deplorevole, un atto che evidenzia l'insuccesso della nostra società», continua il sindaco. E conclude: «Invito tutte le persone, che come me hanno a cuore la salute del nostro territorio, a segnalare analoghi episodi alle autorità e ai nostri uffici».

Nel documento la voce è stata camuffata. Ma si sente una persona che avverte l’incivile: «È meglio che la raccogli eh, ti ho fatto il video».

