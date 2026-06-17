Grave incidente questa mattina sulla strada che collega San Pantaleo a Portisco. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati poco dopo le 6. Ad avere la peggio sono stati i quattro occupanti della macchina, estratti dal veicolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena. I feriti sono stati affidati al personale del 118, intervenuto con l'elisoccorso e tre ambulanze.

Meno grave la situazione per le due persone che viaggiavano a bordo del furgone: conducente e passeggero non hanno avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri per i rilievi e gestire il traffico. Durante le operazioni la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

(Unioneonline/v.f.)

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