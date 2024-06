Un momento atteso da anni, ben oltre un decennio, e ieri sera, finalmente, il sindaco Fabio Lai, con a fianco l’assessora ai Lavori Pubblici, Federica Porcu, ha tagliato il nastro tricolore, riaprendo il Civico Mercato, ora ristrutturato; una festa, alla quale hanno partecipato molte persone, che cade esattamente a 120 anni della sua prima apertura, avvenuta nel lontano 1904.

E da questa mattina il mercato è funzionante, con gli operatori, a cominciare da quelli del pesce, che offrono a isolani e turisti, già piuttosto numerosi, i loro prodotti. L’intenzione è che il Mercato possa avere, oltre al suo naturale ruolo commerciale (se possibile con funzioni calmieratrici), «anche quello di attrattore culturale, turistico e di valorizzazione delle tradizioni e delle attività artigianali, oltre che luogo di incontro per la comunità», ha affermato l’assessora al Commercio, Stefania Terrazzoni.

A parte il pianterreno, che ospita le attività commerciali e artigianali, la parte soprastante verrà utilizzata per esposizioni, incontri e conferenze varie. In questi anni di chiusura della struttura di Piazza Garibaldi, il Mercato era stato trasferito a Cala Gavetta, nei locali sottostanti Piazza Barone Des Geneys, non propriamente adatti a tale funzione, che sarebbe dovuta durare per un periodo di tempo limitato, come, in effetti, non è avvenuto.

© Riproduzione riservata