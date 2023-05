“Impresa in rosa tra innovazione e opportunità di sviluppo territoriale: sfide per il futuro” è il titolo del workshop in programma nella Sala Engle del Polo universitario di Olbia, domani alle 10.30.

Organizzato dal LIA (Laboratorio per l’innovazione e l’autoimprenditorialità del Disea UNISS), la Fidapa sezione di Olbia e il Cipnes Gallura, in collaborazione con il Consorzio universitario UniOlbia, l’Aspal e la Geasar, l’evento ha come obiettivo presentare lo scenario dell’occupazione e dell’impresa al femminile attraverso l’analisi dei dati e approfondire temi di grande attualità quali il contributo strategico delle donne nello sviluppo economico dell’Isola attraverso le storie delle protagoniste.

All’incontro presenti Aspal e CPI di Olbia e, per fare il punto sui nuovi strumenti a sostegno dell’imprenditoria femminile, Invitalia e Cipnes. La FIDAPA, inoltre, presenterà le proprie iniziative atte a sostenere e incentivare l’imprenditoria femminile. Relatori della prima sessione Sergio Arnò,( Aspal), Giulia Zanotti, (Invitalia )e Giampaolo Saba del Cipnes Gallura. A seguire l’intervento di Elisa Mantovani della Fidapa e il talk con imprenditrici e manager: Maika Aversano, Direttrice generale Aspal, Giusy Tilocca, Manager Geasar S.P.A., Marilisa Pischedda, Presidente ASTEC, Paola Apeddu, Presidente Cooperativa San Camillo de Lellis, Valentina Ragnedda, founder Smeralda Escape room e Valentina Parriciatu, co-founder VaiCacao.Introduce e modera Antonio Usai, Professore Associato di innovation management, LIA, Disea, Università di Sassari.

© Riproduzione riservata