La Giunta comunale ha stabilito di istituire un percorso di formazione professionale denominato “immersioni subacquee” riservato a persone residenti nel Comune di Arzachena, che sarà così articolato:

Corso subacqueo “Basic diver”, con 1ª sessione (circa 3 ore) a partire da 10 anni, max. profondità 12 MT; Corso subacqueo “Open water diver”, con 4 sessioni (circa 3/4 ore) a partire da 10 anni, max. profondità 18 MT. (certificazione di fine corso con rilascio di brevetto internazionale).

I corsi saranno finanziati dal bilancio comunale ma anche cofinanziati dai partecipanti. Alla base della decisione di istituire questo corsi il fatto che le immersioni subacquee sono un'attività sportiva moderna e appassionante che conducono alla scoperta delle bellezze naturali sommerse in ogni angolo del pianeta; che per essere svolti in totale sicurezza, richiedono solide conoscenze sulle tecniche e sull’ambiente e uno specifico addestramento; che Il territorio comunale di Arzachena, con una superficie di circa 228 km², comprende ben 88 km di costa, ricca di baie, insenature e spiagge; che possono essere un’occasione di lavoro, per tanti giovani Arzachenesi poiché viene rilasciato - a fine corso - un brevetto internazionale.

