Un primato da volo transfrontalierio: Caniga, una femmina di grifone di 5 anni ha decollato dal monte Limbara di Tempio ed è arrivata sino a Capo Corso, nel nord della Corsica. Lo hanno attestato grazie anche al gps i ricercatori che fanno capo al Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Sassari e che operano all’interno del progetto LIFE Safe for Vultures, in partenariato con Agenzia Forestas, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, E-Distribuzione e Vulture Conservation Foundation.

Non era mai accaduto che un grifone si spostasse tra le due isole. Oltretutto in Corsica non c'è neppure una colonia stanziale. Caniga è nata in Spagna nel 2018 ed è stata recuperata in seguito a un infortunio nel centro di recupero Amus di Villafranca de los Barros in Estremadura.

È stata poi inserita dalla Vcf nel processo di ripopolamento della colonia sarda realizzato col progetto LIFE Under Grifon Wings , attraverso cui sono stati portati nell’isola 64 esemplari provenienti da Spagna, Olanda e Germania.

