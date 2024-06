Nuove nomine del vescovo monsignor Roberto Fornaciari nella Diocesi di Tempio-Ampurias: La Maddalena con le sue due parrocchie, Santa Maria Maddalena e Moneta, avrà da settembre un nuovo parroco nel sacerdote don Umberto Deriu, attuale titolare della parrocchia di Calangianus, nonché cappellano della Casa di Reclusione di Nuchis; delegato nel Consiglio Amministrazione dell’Asilo Infantile “Maria Pes” di Calangianus; vicario della Forania di Tempio Pausania; sostituirà don Andrea Domanski, recentemente nominato dallo stesso vescovo vicario episcopale per la Pastorale, che assumerà l’incarico di parroco di Santa giusta in Calangianus e probabilmente gli altri incarichi già in capo a don Deriu.

Don Gabriele Galleri invece, parroco di Perfugas, Erula e Tisiennari, è stato nominato amministratore parrocchiale di Bulzi, al posto di don Francesco Ferro, a partire dal 1° giugno. Don Pietro Denicu, già parroco di Castelsardo, è nominato parroco di Lu Bagnu, con conseguente costituzione del Vicariato Urbano di Castelsardo, a partire dal prossimo 4 ottobre.

Don Nelson Alberto Ruiz Gonzales diviene collaboratore pastorale delle parrocchie di Castelsardo.

