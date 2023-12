Ci sono anche gli ospedali olbiesi tra le strutture sanitarie premiate dalla Fondazione Onda per l’attenzione riservata ai servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

Confermata l’assegnazione del Bollino Rosa all’Ospedale Giovanni Paolo II, mentre il Mater Olbia Hospital è stato premiato nuovamente con due Bollini Rosa per l’impegno nella promozione della medicina di genere. La valutazione delle strutture ospedaliere e l'assegnazione del riconoscimento, che ha interessato altri 365 nosocomi, è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da circa cinquecento domande suddivise in quindici aree specialistiche, più una sezione dedicata ai servizi generali per l'accoglienza delle donne e una alla gestione dei casi di violenza sulle donne e sugli operatori sanitari.

Un apposito Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi, Professore di Igiene Pubblica presso l’Università del Sacro Cuore di Roma, ha validato i Bollini Rosa conseguiti dagli ospedali a seguito del calcolo del punteggio totale ottenuto nella candidatura, tenendo in considerazione anche gli elementi qualitativi di particolare rilevanza non valutati tramite il questionario, come servizi e percorsi speciali, iniziative e progetti particolari.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Ministero della Salute a Roma.

© Riproduzione riservata