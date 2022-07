Oltre 50 sanzioni per più di 15mila euro ai “cafoni del mare”. Le ha elevate nell'ultima settimana la Guardia costiera dell'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci contro operatori locali, diportisti e bagnanti che hanno violato le norme di sicurezza e di salvaguardia ambientale lungo le coste del nord-est della Sardegna.

Sanzioni per 1.400 euro sono state emesse per occupazione abusiva del demanio e per violazione dell'ordinanza che regola il noleggio per scopi turistici e ricreativi di natanti e moto d'acqua. Altri 15mila euro di multe, con ben 42 sanzioni, sono scattati nei confronti di diportisti per il mancato rispetto della distanza minima dalla costa, per la navigazione, sosta, ancoraggio nelle acque interdette alla navigazione, per l'assenza a bordo dei documenti richiesti dalla normativa vigente.

I militari, guidati dal comandante Francesco D'Esposito, continueranno per tutta l'estate i controlli previsti dal programma "Mare Sicuro" con cui la Guardia costiera vigila sulla sicurezza e sul rispetto delle norme lungo tutte le coste italiane.

