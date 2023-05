Gravissimo incidente alle periferia di Golfo Aranci, questa mattina intorno alle 12.

Un uomo era al lavoro in un campo in via Cala Moresca, lungo la strada che conduce alla spiaggia che dà il nome alla zona, quando ha perso il controllo della motozappa: ha riportato gravissime lesioni alle gambe.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, assieme agli operatori del 118: dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

