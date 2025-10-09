Momenti di paura questa mattina a Golfo Aranci, dove una donna di circa 60 anni è precipitata in un’intercapedine di aerazione posta lungo il perimetro di uno scantinato, cadendo per circa tre metri.

L’allarme è scattato intorno alle 9, quando alcuni passanti hanno sentito le grida della donna e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che ha immediatamente avviato le operazioni di recupero.

Golfo Aranci, l'intervento dei vigili del fuoco

L’intervento, reso particolarmente delicato dalle condizioni strutturali dello spazio in cui la donna era rimasta incastrata, è stato portato avanti in coordinamento con il personale sanitario del 118. Dopo un'attenta manovra di estrazione, la donna è stata riportata in superficie in condizioni di sicurezza.

Subito dopo il salvataggio, è stata affidata alle cure dei soccorritori per i primi accertamenti. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale per ulteriori controlli.

