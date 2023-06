Avvistato in Sardegna “Golden Odyssey”, superyacht lungo 123 metri. Era ormeggiato nei giorni scorsi in Costa Smeralda, al largo di Cala di Volpe, Liscia di Vacca e Pevero, da dove è salpato verso Palma di Maiorca. Appartiene a miliardario cinese e ha un valore stimato di 150 milioni di dollari.

Ma non è l’unico gioiello del mare in transito in Sardegna. Secondo Bloomberg, infatti, l’Isola e la Costa Smeralda in particolare si confermano come un vero e proprio «distretto mondiale della nautica di lusso».

Un ruolo confermato anche dalle analisi condotte dal Cipnes Gallura sui superyacht nel mese di maggio e giugno.

«Ci sono più superyacht al largo delle coste italiane che in qualsiasi altra parte del mondo», scrive la società di New York. Basti pensare che, stando ai dati analizzati da Bloomberg, Ihs Markit and Genscape, lungo le coste italiane, lo scorso venerdì 16 giugno, c'erano ben 259 superyacht. Una cifra da record, addirittura più del doppio del numero registrato tre mesi fa, quando sarebbe iniziata la “migrazione annuale” dei superyacht che dagli Usa e dai Caraibi stanno sempre più scegliendo mete che si trovano nel Mediterraneo.

Il numero di superyacht è, infatti, aumentato in quasi tutti i Paesi bagnati dal Mediterraneo: 235 yacht sono presenti in queste settimane in Grecia, seconda meta prediletta dopo l'Italia, 217 in Francia, 150 in Spagna e 94 in Turchia. Mentre il numero è sceso a 159 negli Stati Uniti.

Con la Costa Smeralda, che – sottolineano le stesse analisi – mantiene appunto il primato di località più scelta dai proprietari dei superyacht per sosta e vacanze.

