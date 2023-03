Il Costa Smeralda, illuminato di blu nella Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo, diventerà l’unico aeroporto italiano dotato di un percorso a tappe che aiuterà le persone con autismo ad orientarsi, dagli spazi esterni fino al terminal.

Un ambiente complesso e pieno di stimoli, quello dell’aeroporto, che da oggi sarà facilitato dall’installazione di speciali totem, utilizzabili da tutte le persone con disabilità. Ideato dall’associazione Sensibilmente ODV e dal Centro Psicopedagogico Maia, il progetto “Kairos” è stato illustrato dall’AD di Geasar, Silvio Pippobello, con Veronica Asara, presidente di Sensibilmente e Marcella Cabras, psicopedagogista, responsabile del Centro Maia. Alla presentazione hanno partecipato Mark De Laurentis, responsabile della direzione tutela dei diritti dei passeggeri di Enac, il direttore aeroportuale Enac, Alberto Marchesi e l’assessora ai Servizi Sociali di Olbia, Simonetta Lai.

La Geasar è impegnata in prima linea sui temi del diritto alla mobilità. «Aderiamo con il nostro contributo – ha detto Pippobello - perché vogliamo mettere tutti in grado di fruire dell’aeroporto». Formazione, attenzione e vigilanza sull’accessibilità nelle azioni di Enac. «È importante far conoscere alle persona con autismo ciò che succederà prima dell’imbarco – ha spiegato –. Negli ultimi anni abbiamo creato un tavolo tecnico dove abbiamo messo insieme tutti i soggetti nazionali che si occupano di disabilità nel settore del trasporto aereo ma anche i tour operator e le agenzie di vendita con i quali abbiamo lavorato sul tema della prenotifica». Tra le iniziative targate Enac, anche One click away, che unifica e semplifica le pagine delle info dedicate all’assistenza di ItaAiways, Air Dolomiti e Neos.

“Kairos” andrà ad integrarsi al progetto di familiarizzazione “Autismo in viaggio verso l’aeroporto”, in atto dal 2015. Tra le possibilità, dallo scorso anno, l’utilizzo del simulatore di volo - messo a disposizione da ITAAirways a Fiumicino – una vera e propria preparazione al viaggio al servizio delle persone autistiche. Al Costa Smeralda i supporti verticali visivi semplificheranno lo spazio e i servizi dell’aeroporto che si vogliono utilizzare, in un percorso step by step illustrato dalla dottoressa Marcella Cabras; i totem utilizzano i simboli della comunicazione aumentativa alternativa e sono stati arricchiti dai disegni dell’artista Effetto Serra. Il concept, lo stesso di SiamoQ, progetto realizzato da Sensibilmente nel rione Isticcadeddu.

«Ringrazio Geasar per l’efficace e veloce lavoro di squadra – ha detto Veronica Asara di Sensibilmente, che come ogni anno ha organizzato una settimana ricca di eventi in occasione della giornata sull’autismo–. L’obiettivo è soprattutto la promozione dell’autonomia delle persone con disabilità e autismo, del diritto alla loro mobilità e a vivere appieno nella nostra comunità». All’esterno della stazione aeroportuale è stato sostituito il vecchio totem per la richiesta di assistenza con un nuovo sistema più intuitivo e dotato di QR code, che scarica velocemente sullo smartphone tutte le informazioni necessarie. “Siamo grati alle associazioni che ci supportano – ha dichiarato il direttore Marchesi – e che ci suggeriscono innovazione per i nostri aeroporti”. Domenica 2 aprile, a partire dalle 17, l’aerostazione ospiterà lo spettacolo teatrale “Dario e Daria- non le solite storie”, a cura di Andrea Bebbu e Liliana Molina su testi di Gianni Rodari, il teatro delle marionette di Effetto Serra e l’estrazione dei biglietti della lotteria a favore di Sensibilmente.

