L'appuntamento per celebrare la Giornata della Terra a Olbia è domani alle 9 nella spiaggia di Pittulongu. In concomitanza con l'evento nazionale, Plastic free ha organizzato un'operazione di pulizia della spiaggia del litorale olbiese.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune che collaborerà, anche, con i servizi necessari al buon esito dell'impresa. «Il Comune è accanto alla causa e collabora con Plastic free per la pulizia delle aree di pregio del nostro territorio», dice l'assessora all'Ambiente, Antonella Sciola, che parteciperà alla manifestazione.

E conclude: «Quella di domani è una giornata emblematica ma l'amministrazione non si limita ad attivarsi solo in queste occasioni, lo fa in maniera costante a fianco dell'associazione che si spendono per la sensibilizzazione e la pulizia del territorio».

