Operazione antifrode dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in un punto vendita di Olbia, ha sequestrato un centinaio di giocattoli non conformi agli opportuni standard di sicurezza.

Nello specifico, 78 pezzi tra i quali anche i famosi “POP IT” (antistress per bambini fatti di plastica morbida colorata) sono risultati non conformi agli standard di sicurezza e sprovvisti della marcatura CE,e dunque sottoposti a sequestro amministrativo.

Per 38 articoli recanti marcatura CE non conforme, tra i quali anche 20 peluches raffiguranti i personaggi della celebre serie tv “Squid Games”, è stata fatta segnalazione all’autorità giudiziaria per frode in commercio e per uso di prodotti con segni non conformi.

Per l’esercente è prevista una sanzione che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro.

In corso anche ulteriori accertamenti per eventuali violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale.

L’operazione è stata svolta congiuntamente con la Polizia Locale.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata