«Con la Language Academy vogliamo offrire alle persone di ogni età occasioni per ampliare le proprie conoscenze, coltivare interessi e incontrarsi. Un impegno a cui diamo continuità, riconoscendo nella formazione una risorsa capace di generare benefici duraturi». Le parole sono di Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding; «Il nostro impegno nell’ospitalità si accompagna all’attenzione per la crescita e la qualità della vita della comunità in cui operiamo». La Language Academy permette di accedere a una formazione linguistica qualificata senza costi di partecipazione. Per bambini e ragazzi, i corsi affiancano l’apprendimento scolastico, aiutano a sviluppare maggiore sicurezza nell’uso della lingua e forniscono una preparazione utile per gli studi successivi e le future esperienze professionali. Per gli adulti rappresentano un’occasione per aggiornare le proprie competenze e acquisire strumenti utili per nuove opportunità di lavoro. L’edizione 2026/2027 comprende percorsi di inglese, tedesco e francese e, per la prima volta, un corso di italiano per stranieri.

I corsi saranno gestiti da The English School, come nelle precedenti edizioni, e si svolgeranno in presenza dal 9 novembre 2026 al 9 aprile 2027, in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì. Per gli adulti sono previsti 8 corsi di inglese, dal livello principiante all’avanzato, 2 di tedesco, di livello elementare e pre-intermedio, 1 di francese, di livello pre-intermedio, e 1 di italiano per stranieri, di livello elementare. Tutti i percorsi avranno una durata di 70 ore, con due lezioni settimanali di due ore. Per bambini e ragazzi l’offerta comprende un corso di inglese da 15 ore per la scuola primaria, con una lezione settimanale di un’ora, e due corsi da 24 ore, uno per la scuola secondaria di primo grado e uno per la secondaria di secondo grado, con una lezione settimanale di un’ora e mezza.

Iscrizioni: I corsi sono rivolti ai residenti nel Comune di Arzachena. L’attivazione di ciascun corso richiede almeno 14 partecipanti. I posti sono limitati e saranno assegnati in ordine cronologico di iscrizione.

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