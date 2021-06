Un arresto e due denunce. È il bilancio delle più recenti operazioni da parte della polizia di Olbia.

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volanti del commissariato hanno messo le manette ai polsi di un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato fermato a Murta Maria mentre camminava portando uno zaino. Era in possesso di una busta con all’interno oltre 50 grammi di marijuana. Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di recuperare altri due etti della stessa sostanza e diversi grammi di hashish, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi.

Sempre nei giorni scorsi i poliziotti sono intervenuti nei pressi del passaggio a livello presente nel centro città, dove alcuni cittadini avevano segnalato una violenta rissa tra diverse persone.

Sul posto, sono stati identificati un 40enne e una 35enne, i quali hanno raccontato di aver avuto poco prima una discussione con un uomo, anche lui olbiese di 61 anni, che si era poi allontanato. La coppia ha avuto un atteggiamento non collaborativo con le forze dell’ordine, rifiutando anche le cure dei sanitari. La donna, in particolare, in preda all’alcol, ha tentato di aggredire il suo compagno e gli agenti. Solo dopo qualche ora ha acconsentito ad essere accompagnata al pronto soccorso, per verificare le sue condizioni.

I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata