Una donna è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 90, in territorio di Trinità d’Agultu e Vignola.

Era al volante della sua auto, ma all’improvviso, per circostanze in fase di accertamento, ha perso il controllo e la vettura è finita fuori strada, in un campo adiacente alla carreggiata.

Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio, i carabinieri e anche il personale del 118. Allertato anche l'elisoccorso.

La donna è stata così soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale.

I militari hanno poi eseguiti i rilievi per accertare cause e dinamica dell’accaduto.

