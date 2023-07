Fever-Tree sbarca in Sardegna. Il famoso brand di soft drink naturali di alta qualità ha scelto l'Hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo, nel Golfo di Marinella, vestendo parte del pool bar per l’estate 2023 e inventando per l’Isola un’intera cocktail list.

Con una bar station mobile per il servizio a bordo piscina e divertenti personalizzazioni – come ice-bucket, runner e cuscini – Fever-Tree porta una selezione di botaniche esclusivamente naturali, dedicate alla Sardegna e alla bella stagione: la Mediterranean Tonic Water, con sottili note saline, realizzata miscelando gli oli essenziali di fiori, frutti e erbe del Mediterraneo, la Pink Grapefruit Soda, per drink leggeri e rinfrescanti, la cui esplosione di freschezza è bilanciata dalle note floreali di pompelmo rosa, e la Elderflower Tonic Water, in perfetto abbinamento con il gin, che unisce le proprietà del miglior chinino del Congo con gli oli essenziali dei fiori di sambuco raccolti a mano nel Gloucestershire, in Inghilterra, sono solo alcuni dei protagonisti dell'estate.

Da questa accurata selezione di acque toniche, unita alla creatività del bar manager Marcello Cabiddu e del suo team, nascono, infatti, i nuovi drink dell'Abi d'Oru, all'insegna dei profumi e dei sapori inconfondibili del Mediterraneo: il Fever tree “beesness”, con spremuta di arancia e miele Abi d'Oru al corbezzolo, The life tree, con vodka, spremuta di pompelmo rosa e purea di fragola, il Marinella hot breeze, con Cointreau, succo di lime e infuso al rosmarino, e il Saturday night fever, con gin, succo di limone e foglie di menta. Dove l'effervescenza di Fever-Tree celebra gli aromi che meglio si sposano con l'anima di quest'Isola, selvaggia ed esclusiva.

