Sarà il maestro Fabrizio Ruggero, già direttore artistico dell’Accademia Bernardo De Muro, la nuova guida della Scuola Civica di Olbia con sede al MusMat di Via Roma. A suggellare l’incarico e l’inaugurazione dell’anno formativo 2022/23 della civica olbiese, domani 11 dicembre, il concerto della Salon Orchester. Un viaggio nella musica ottocentesca della Mitteleuropa che è anche una delle tappe della rassegna ideata dall’ Accademia omonima per celebrare il famoso tenore tempiese Bernardo De Muro.

«Un evento che solennizza l’apertura dell’anno formativo della scuola civica – ha commentato il neo direttore – con un ensemble composito, formato da importanti musicisti provenienti dall’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. È un momento importante di incontro tra docenti e alunni, genitori e autorità. Il concerto mostra ancora una volta al pubblico il MusMat, bellissima struttura che si candida a essere tempio della musica a Olbia, un edificio riqualificato che ha tutti gli strumenti per essere luogo dover crescere con l’arte e la bellezza».

La serata musicale, in programma alle 17 al Mus Mat, è organizzata dall'amministrazione comunale di Olbia e vedrà in scena l’ensemble strumentale diretta dal maestro Filippo Gianfriddo, musiche di Strauss figlio, Verdi, melodrammi e celebri valzer viennesi.

«Ripartono i corsi e saranno occasione per i nostri ragazzi e le nostre ragazze di imparare a suonare degli strumenti – così la vice sindaca e assessora comunale alla Cultura, Sabrina Serra –, ma anche per socializzare e confrontarsi. Grazie all’Accademia De Muro che ci dona questo bellissimo concerto, auguriamo al nuovo direttore buon lavoro e che si possa continuare a far crescere la scuola con un’offerta sempre più moderna e adeguata alle aspettative». Sempre domenica, replica eccezionale al Teatro comunale di Oschiri, alle 20.

