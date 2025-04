L’Amministrazione comunale di Arzachena ha deciso di procedere all’affidamento in house providing, alla municipalizzata Geseco, del servizio di gestione delle aree comunali di sosta a pagamento senza custodia, per la stagione balneare 2025, affidando al dirigente competente le relative procedure.

La scelta della Geseco, è scritto in delibera, risulta preferibile rispetto al ricorso al mercato, ed è motivata, tra l’altro, dal fatto che, anche sulla base delle esperienze pregresse, questa sia dotata di requisiti, mezzi e personale necessari; la gestione sarebbe inoltre dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una visione che pone come obiettivo dell’agire l’efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile; e sarebbe ridotta la possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del servizio.Questo in considerazione del fatto che “a tutt’oggi non sono state concluse le procedure connesse all’approvazione del “Project Financing per la concessione del servizio di sistemazione e gestione a pagamento dei parcheggi del litorale del Comune di Arzachena”, presentato da soggetti privati"; ma "è comunque obiettivo dell’Amministrazione”.

Le località sono in tutto 25: Mannena L’Ulticeddi; Mannena Barca Bruciata; Mannena Mannena; Tanca Manna Tanca Manna; Cannigione Via Nazionale; Cannigione Via A. Doria strada; Cannigione Parco Riva Azzurra; Ea Bianca Lu Nibbaru; Ea Bianca Cala dei Ginepri; Baja Sardinia Porto Sole; Baja Sardinia Acquadream; Baja Sardinia Tre Monti; Baja Sardinia Centro; Poltu Quatu Centro; Porto Cervo P.zza degli Ulivi; Porto Cervo Rotatoria; Porto Cervo Area Autobus; Golfo Pevero Piccolo Pevero; Golfo Pevero Grande Pevero; Romazzino Bivio; Romazzino; La Celvia; Petra Manna Petra Manna; Capriccioli Capriccioli; Imbalcatogju Spiaggia del Principe.

© Riproduzione riservata