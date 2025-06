Indagini della Procura di Tempio coperte da massimo riserbo su un uomo di 50 anni, conosciuto in diversi centri della Gallura per le pratiche note come “medicina dell’occhio”, i rituali tradizionali contro influenze negative e iettatura.

Stando a indiscrezioni il santone è indagato per un episodio avvenuto nel marzo scorso in un paese a pochi chilometri da Olbia, la pm Sara Martino ha chiesto la misura degli arresti domiciliari. L’uomo sarebbe stato incaricato di esercitare il suo “potere” benefico su una ragazza di 19 anni, una persona con problemi di varia natura. Durante la seduta per la “rimozione" del malocchio, la giovane avrebbe iniziato a urlare sostenendo di essere stata palpeggiata.

L’indagato, assistito dagli avvocati Antonio Secci e Gavino Calzoni, stando al poco che trapela dagli uffici giudiziari, sarebbe stato sentito dalla gip di Tempio, Marcella Pinna, per l’interrogatorio preventivo. Il santone avrebbe dichiarato di avere effettuato migliaia di sedute della “medicina dell’occhio” senza alcun problema, escludendo di avere palpeggiato la presunta vittima delle molestie.

