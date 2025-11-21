Esplosione questo pomeriggio all’interno di un ristorante in piazza mercato, a Olbia. L’onda d’urto ha divelto gli infissi vetrati del locale (temporaneamente chiuso al pubblico) proiettando i detriti sulla piazza.

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia, che ha provveduto alle operazioni di soccorso tecnico urgente e alla messa in sicurezza dell’area.

L’esplosione ha causato il ferimento e lievi ustioni a due persone che si trovavano all'interno del locale per manutenzione: sono state assistite dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno circoscritto la zona e verificato l’assenza di ulteriori pericoli strutturali. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell’evento: l’ipotesi è che la deflagrazione sia partita da una bombola del gas. Sul posto i carabinieri e lo Spresal.

(Unioneonline)

