Due arresti per spaccio a Olbia.

A finire in manette due cittadini stranieri, con una perquisizione scattata in prossimità del passaggio a livello di via Mameli.

I militari, impegnati nei normali servizi di controllo al territorio, sono stati insospettiti dal comportamento di un uomo che alla vista del loro arrivo ha tentato improvvisamente di allontanarsi. Fermato e sottoposto a controllo, il 34enne di origine tunisina è stato trovato in possesso di un involucro contenente eroina oltre a una cospicua somma di denaro contante.

La successiva perquisizione domiciliare nell’appartamento condiviso con un cittadino brasiliano 24enne ha permesso di rinvenire altri 26 grammi di marijuana suddivisa in 41 dosi, e ancora alcune fiale di metadone e alcune dosi dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 670 euro in contanti di piccolo e medio taglio, provento dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro.

I due arrestati sono a disposizione dell’attività giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata