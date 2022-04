Macabra scoperta ieri pomeriggio ad Arzachena, i Carabinieri sono stati allertati per il ritrovamento di resti che potrebbero essere (ma non vi è la certezza) umani. Il personale della Stazione arzachenese dell’Arma ha avuto la segnalazione della presenza, in uno sterrato della zona di Li Conchi, di due teschi. La zona a ridosso del centro abitato è molto trafficata e conosciuta perché meta degli appassionati di arrampicata libera. Alcune persone hanno chiamato i militari indicando il punto esatto del ritrovamento dei teschi.

I Carabinieri (anche il personale della Sezione operativa di Olbia) hanno effettuato un sopralluogo e prelevato i crani. Stando alle indagini in corso, i due teschi sono stati lasciati lungo la strada di recente. Sono state disposte attività, che potrebbero iniziare lunedì, per accertare le caratteristiche dei due oggetti sequestrati dai militari. Non è escluso che si tratti di teschi realizzati con un materiale speciale, una resina, che riproduce fedelmente il tessuto osseo. Saranno i medici legali a risolvere il giallo dei crani di Li Conchi e stabilire se si tratti o meno di uno scherzo.

