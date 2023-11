Iniziative e manifestazioni per esprimere vicinanza a tutte le donne che hanno subito o subiscono violenza nel mondo. Anche ad Olbia la Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) fa sentire la sua voce in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre.

«Lavoriamo per stimolare e supportare la consapevolezza e l’autodeterminazione delle donne perché si lasci sempre meno spazio alla prevaricazione - si legge in una nota firmata da Giovanna Lucia Ledda, Presidente Distretto Sardegna – e in questo spirito le proposte di tutte le 13 Sezioni, eventi che si susseguiranno dal 23 Novembre al 3 Dicembre».

In città, in collaborazione con il MAD, Movimento Arte e Design, la Fidapa locale inaugura stasera, a partire dalle 18 nelle sale del MusMat, la mostra fotografica dell’artista colombiana Andrea Castro, curata da Daniela Cittadini.

“Donne, Vita e Libertà”, che vede anche la partecipazione dell’Archivio Mario Cervo e il patrocinio del Comune di Olbia, si apre con una serata - evento che vedrà la partecipazione degli studenti del Liceo Classico “A.Gramsci “ con la lettura di testi legati alle figure femminili in mostra e gli allievi dell’Istituto Comprensivo che eseguiranno una serie di brani musicali.

«I personaggi rappresentati e le loro storie costituiscono un filo rosso per riflettere su aspetti sociali e culturali del mondo femminile contemporaneo – recita l’introduzione all’esposizione della Castro, le cui opere sono presenti in collezioni pubbliche e private - L’artista ha usato costumi-non costumi, ovvero drappi, ornamenti naturali, contesti antichi, dettagli e oggetti per creare un fulcro che definisce le figure con grande impatto visivo in chi guarda».

All’ingresso un libro bianco sul quale i visitatori potranno lasciare un messaggio, un pensiero o una riflessione sul tema. Ad aprire la serata Gianna Ledda, presidente Fidapa Sardegna e Isabella Simongini, presidente della sezione olbiese.

© Riproduzione riservata