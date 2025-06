Ancora un trekking, organizzato da Sportisola, questa volta «tra mito e tradizione» alla ricerca della “Guazza di San Giovanni”. «La guazza (rugiada) di Santo Gioanno fa guarì da ogni malanno», scrive Marta D’Amico, presidente dell’associazione sportiva, riportando «un antico proverbio, passato di generazione in generazione. Tra mito e tradizione, la guazza di San Giovanni ci farà compagnia in un trekking sensoriale tra i profumi della macchia mediterranea, in uno scorcio incantato dell'isola di La Maddalena, dove, oltre ad osservare le piante, ne scopriremo le proprietà benefiche». L’appuntamento è per domenica 22 giugno, alle ore 18.00, presso la Chiesetta della SS Trinità a La Maddalena, con rientro previsto per le 20.00. «Cammineremo tra sentieri e strada asfaltata alla scoperta di alcuni punti più belli dell'Isola di La Maddalena», scrive Marta D’Amico che aggiunge: «Ogni partecipante riceverà un sacchettino di fiori essicati, da utilizzare per la preparazione dell'acqua degli Dei, che verrà spiegato durante la camminata». Il trekking di domenica prossima fa parte dei “Cammini tra le isole”, una serie di appuntamenti gratuiti calendarizzati da febbraio a dicembre che si svolgeranno per tutto il 2025, patrocinati da Asi Sardegna e dal Comune di La Maddalena nell’ambito del progetto La Maddalena 2025 – Isola Europea dello Sport.

