Oggi c’è ad Arzachena “Mani in farina”, un laboratorio di pasta fresca in lingua gallurese. Saranno preparati "li fiuritti", «dall'impasto alla preparazione del prodotto finito secondo la tradizione gallurese».

"Li fiuritti" sono un tipo di pasta fresca fatta a mano, preparata con farina di semola e acqua. La loro forma, ricorda dei piccoli fiori, da cui "fiuritti" (fioretti, piccoli fiori, fiorellini). Il laboratorio odierno è ideato, come altri, dalla Biblioteca comunale Manlio Brigaglia in collaborazione con lo Sportello Linguistico Gallurese, nell’ambito del progetto "Pultèmu innanzi la Linga".

A dirigere i lavori in cucina ci sarà, per l’occasione, il Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena. Altri supporter sono la municipalizzata Geseco e Serenissima Ristorazione, gestore del servizio di ristorazione scolastica. L’appuntamento è per le ore 17, nella cucina della Scuola Primaria di Arzachena, in via Paolo Dettori; c’è da portarsi una rotella taglia pasta, un grembiule e un coltello. Prosegue dunque nell’ambito della culinaria tradizionale, l’attività di conservazione e diffusione di quel prezioso bagaglio che viene da lontano e che, nella cucina, nelle tradizioni e nel dialetto trova la sua più significativa espressione.

E tra le altre significative iniziative volte a valorizzare e tramandare proprio gli aspetti culturali e della tradizione, la stessa Biblioteca comunale Manlio Brigaglia ospiterà prossimamente il corso di gallurese, studiato in collaborazione con il progetto Tulis "Pultemu a innanzi la linga”, gratuito per i partecipanti.

© Riproduzione riservata