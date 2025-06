Colonnina che si impenna e afa che morde, tre giovani turisti non ci hanno pensato due volte e sono corsi ai ripari facendo un bagno rigenerante sotto il getto di una fontanella, a ridosso delle abitazioni, nel quartiere di Poltu Cuadu a Olbia. La curiosa scena non è di certo passata inosservata, e di conseguenza immortalata da diversi automobilisti, che trovandosi a passare sulla provinciale 14 hanno potuto ammirare le gesta dei vacanzieri.

I turisti che fanno la doccia nella fontana a Olbia

La strada è una delle arterie più trafficate, soprattutto nel periodo estivo e principale arteria in direzione di centri commerciali, aeroporto e le spiagge a sud di Olbia. La fontanella è una delle poche libere presenti in città. I ragazzi, approfittando di una panchina, hanno poi “steso” gli indumenti per farli asciugare.

Negli anni scorsi diversi gli episodi "cafonal" registrati, tra immersioni nella “Trivenere” di piazza Matteotti e tuffi al lungomare.

© Riproduzione riservata