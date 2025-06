Domani 18 giugno, a La Maddalena, nuova raccolta di sangue, stavolta straordinaria: e sarà, questa, la terza del mese di giugno, che andrà a sommarsi alle due precedenti, del 9 giugno con 28 sacche raccolte, e del 14, con 25 sacche. È indubbio il grande impegno profuso dalla sezione comunale dell’Avis, presieduta da Simone Sotgiu, che nella costante azione di sensibi

E i risultati si vedono, nelle raccolte di “piazza” e di “caserma”; le prime rivolte alla popolazione civile e le altre a quella militare; l’ultima donazione infatti, si è svolta presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare. Non c’è comunque da trastullarsi o gongolare, per i positivi risultati ottenuti finora (anche a maggio) tanto che per domani, mercoledì, come scritto, ce n’è un’altra, di raccolta, con l’autoemoteca che arriva in Piazza Umberto I.

Gocce di sangue isolano che contribuiscono a formare le scorte per l’impellente (specialmente ora, d’estate), e ancora purtroppo insufficiente, fabbisogno regionale: lo scorso anno vennero raccolte complessivamente in Sardegna circa 85.000 sacche di sangue ma per raggiungere l'autosufficienza ne servirebbero almeno 110.000; un risultato ancora lontano da raggiungere; Fabbisogno peraltro, che s’accentua d’estate, con la presenza turistica.

