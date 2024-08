È di ieri 30 agosto l'ordinanza del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. Riguarda, pur con la stagione turistica che ha già iniziato la propria parabola discendente, l'isola di Caprera, la sua viabilità e le soste.

Per motivi di pubblica incolumità e sicurezza della circolazione, è scritto nell'ordinanza, viene disposta intanto l’istituzione del divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata stradale dal bivio di Stagnali a Punta Rossa (incluse le aree di proprietà regionale - area compresa fra loc. I Due Mari e Punta Rossa) consentendo detta sosta, al contempo, in alcune zone individuate nell'ordinanza.

Dispone poi la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli aventi larghezza superiore a m. 2 e lunghezza superiore a m 5, nei tratti di strada ad elevata pericolosità per ingorghi ed intralci alla fluidità della circolazione, nello specifico nei seguenti tratti bivio Stagnali/Punta Rossa – Bivio Stagnali/Batteria Poggio Raso – Bivio Strada Poggio Raso/Arbuticci, con esclusione dal precetto dei mezzi autorizzati, delle forze dell’ordine, di soccorso e di proprietà del Comune di La Maddalena e dell’Ente Parco. L'ultima disposizione riguarda il blocco temporaneo della circolazione a tutti i veicoli diretti verso le spiagge, mediante utilizzo di barriere stradali opportunamente collocate nei punti di maggiore criticità, ad opera delle forze dell’ordine impegnate a disciplinare il traffico, in caso di accertato congestionamento della fluidità della circolazione e contestuale affollamento delle zone sopra indicate. Chiusura temporanea in effetti già svoltasi quest'estate, una decina di volte, da parte dei Vigili Urbani, dei Carabinieri Forestali o della Polizia municipale.

