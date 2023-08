“Diabete: una grande sfida per la Sardegna” è il titolo del convegno organizzato per venerdì 1 settembre (alle 17) al Grand Hotel di Porto Cervo in località Cala Granu.

L’appuntamento, che vedrà fra i protagonisti il professor Camillo Ricordi, docente alla Miami University e fra i massimi esperti mondiali di diabete, sarà occasione per gettare le basi di una collaborazione tecnico-scientifica proprio fra il professor Ricordi ed il Sistema Sanitario Regionale Sardo rappresentato dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere, dal Sistema Universitario e dal Mater Olbia che, attraverso la Qatar Foundation, ha da tempo iniziato un’interlocuzione in questo senso.

Fra i partecipanti anche il governatore della Regione Sardegna Christan Solinas e l’assessore alla Sanità Carlo Doria.

La presenza di esperti regionali in tema di genetica e di chirurgia pancreatica renderà più operativo l’incontro a cui parteciperà Riccardo Trentin, il responsabile della Federazione Rete Sarda Diabete che porterà le istanze dei pazienti.

L’appuntamento è a cura di Gesuina Cherchi.

