Ispettori della Asl di Olbia al lavoro nella concessionaria della Renault di proprietà dei fratelli Saba, nella zona industriale di Olbia, colpita ieri da un grosso incendio.

Un operaio è rimasto ustionato mentre diverse macchine parcheggiate nel piazzale sono andate distrutte.

Gli esperti dovranno controllare se sono state rispettate le misure di sicurezza sul lavoro e applicate le regole dell'antinfortunistica. In corso le indagini anche per capire le cause del rogo: la stima dei danni potrebbe arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro.

Le fiamme sono divampate intorno alle 19,30 di ieri sera nella concessionaria vicino a via Singapore, probabilmente scaturite da un forno della carrozzeria e poi propagatesi in tutto il capannone.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Arzachena e quattro di Olbia insieme con un'auto botte di grande capacità proveniente dal distaccamento aeroportuale. Circa trenta gli uomini impegnati per oltre un'ora nelle operazioni prima di spegnimento e poi di bonifica dell'area che è rimasta per ore avvolta da una coltre di fumo nero.

