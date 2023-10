Un operaio è rimasto ustionato nell’incendio che da circa un’ora divampa nel cortile di una concessionaria della zona industriale di Olbia.

Stando ai primi rilievi dei Vigili del Fuoco di Olbia e delle forze dell’ordine ci sarebbe stata una esplosione in un’officina e la deflagrazione avrebbe investito un operatore che ha riportato ustioni non gravi sulle braccia e sul torace, l’uomo è stato soccorso e trasferito in ospedale. Sono in corso le operazioni di spegnimento nella zona di via Thailandia e via Singapore.

Una nuvola di fumo denso e nero è visibile da quasi tutta la città e costituisce un problema perché è il risultato della combustione di pneumatici e di diverse auto all’interno del cortile dell’officina della concessionaria.

