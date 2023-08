La Geseco, società municipalizzata di Arzachena, è volata in Germania dove ha partecipato al Sommerfestival di Dusseldorf. L'evento è stato organizzato dall’associazione volontari Protier e V. con cui Geseco collabora da 10 anni accanto all’associazione Randagi di Flora per l’adozione in Germania dei trovatelli di Arzachena tramite il canile municipale.

La ProTier e V. è un'associazione tedesca con sede a Neuss (Dusseldorf) che si occupa di protezione degli animali, in particolare, di cani e gatti provenienti dalla Sardegna. Il festival si tiene ogni anno per raccogliere fondi e sensibilizzare i cittadini sulle condizioni in cui vivono molti cagnolini abbandonati o maltrattati.

«Dopo due anni di interruzione a causa del Covid, quest’anno il festival si è tenuto il 13 agosto con il coinvolgimento delle associazioni Protier e V. e “I Randagi di Flora” che, in collaborazione con il canile comunale di Arzachena, sono riuscite a far adottare circa 800 animali in Germania fin dal 2013”, spiega Anna Maria Zedda, direttrice delle Geseco. «Tra gli obiettivi del festival anche quello di far incontrare periodicamente i volontari delle associazioni con le famiglie adottanti per constatare la qualità di vita e salute degli amici a 4 zampe».

© Riproduzione riservata