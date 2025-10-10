Unico Comune in Sardegna tra i duecento partecipanti, Olbia cammina nella Marcia PerugiaAssisi della Pace e della Fraternità.

All'insegna del motto di questa edizione ‘Imagine all the people’, una delegazione di sessanta studenti delle scuole superiori, domenica, percorrerà cinque chilometri del lungo cammino alternativo alla guerra.

È la terza volta che il gonfalone della città, esposto dalla Polizia locale, sbarca ad Assisi, la Marcia 2025 è la sintesi di un percorso di sensibilizzazione intrapreso dall’amministrazione comunale che punta a trasformare la città in un ‘Cantiere di pace e di futuro’, coinvolgendo le scuole che aderiscono con progetti educativi mirati.

«Di fronte a uno scenario internazionale drammatico, riteniamo ancora più importante aderire a questa iniziativa sia per trasmettere il valore della pace alle giovani generazioni sia perché rappresenta un'opportunità di cittadinanza attiva che consente di interiorizzare in modo più profondo il senso della solidarietà e della condivisione», ha detto l'assessora alla Cultura, Sabrina Serra.

