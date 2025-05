Verso Parigi anche nei mesi invernali: non solo d'estate, il Costa Smeralda sarà collegato al Parigi Orly pure d'inverno con due frequenze settimanali.

Già attivo durante la stagione estiva, il collegamento che connetterà Olbia con la capitale francese tutto l'anno sarà garantito dalla compagnia spagnola low cost Volotea che punta alla destagionalizzazione in una delle sue basi strategiche, già avviata con la rotta verso Barcellona.

«Il collegamento, per la prima volta, sarà disponibile anche in inverno: si tratta di una novità rilevante all’interno della nostra strategia di destagionalizzazione, che punta a garantire un servizio continuativo da e per la Sardegna durante tutto l’anno», ha detto l'international marker director di Volotea, Valeria Rebasti.

«L’estensione del collegamento con Parigi Orly anche durante la stagione invernale rappresenta un segnale concreto dell’impegno condiviso con Volotea nella destagionalizzazione del network del Nord Sardegna. È un passo importante per garantire continuità nei collegamenti internazionali e offrire nuove opportunità sia ai residenti che ai turisti interessati a scoprire la Sardegna anche nell’altra stagione. Con questo nuovo volo invernale da Olbia, che si affianca alle recenti novità estive da/per Alghero, si rafforza il ruolo strategico del Nord Sardegna all’interno del network Volotea e si conferma il valore di una collaborazione che guarda con visione e concretezza allo sviluppo del territorio», ha aggiunto l'amministrazione delegato di Geasar, Silvio Pippobello.

