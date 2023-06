Ancora furti di sabbia in Sardegna.

Durante le ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia - Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato un turista ungherese, in partenza per Livorno, che trasportava in una bottiglia un chilo di sabbia prelevata dalle spiagge di Olbia e Castelsardo.

L’uomo è stato segnalato alla sezione operativa di Olbia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il 21 giugno scorso, sempre all’Isola Bianca, la security dell’AdSP ha fermato due turisti italiani, in partenza per Genova, con quattro bottiglie da mezzo litro riempite di sabbia e alcuni sassi prelevati dalle spiagge limitrofe. Anche in questo caso, i due sono stati segnalati alla sezione olbiese dell’Agenzia delle Dogane.

